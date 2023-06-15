Главная задача для России — увеличить долю в «мировом экономическом пироге» — Силуанов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главная задача для России — увеличить свою долю в «мировом экономическом пироге», страна за прошедший год выработала «антитела к новой реальности», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2023.

«Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Такая наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом „мировом экономическом пироге“, мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», — сказал он.