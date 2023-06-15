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НОВОСТИ

Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в Индию и еще 10 стран

10:58 15.06.2023

Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в 11 стран мира, в том числе Индию. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев на полях ПМЭФ-2023.

«У Сбербанка уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их одиннадцать», – рассказал Царев.

Ранее на полях ПМЭФ-2023 он сообщил о предстоящем в июле выпуске новой партии платежных стикеров Сбербанка. А заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ сообщал об активном участии Сбербанка в тестировании цифрового рубля.

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