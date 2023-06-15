Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский ударный беспилотник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники сбили в Гомельской области в конце мая украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил государственный пограничный комитет республики.

«Инцидент произошел в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь. В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», — говорится в сообщении.