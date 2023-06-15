Алексей Лихачев: Северный морской путь становится уникальным маршрутом в мировой логистике

11:18

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев принял участие в сессии «Северный морской путь: Новые вызовы», которая прошла в рамках ПМЭФ-2023.

В ходе сессии было выделено новое значение Северного морского пути (СМП) как важнейшей транспортной магистрали, связывающей воедино огромные пространства арктических территорий России, соединяющей Северо-запад и Дальний Восток страны. За последний год Северный морской путь открыл новое окно возможностей для развития российских территорий и укрепления партнерских отношений с дружественными странами.

«Мировая логистика всегда стремится к балансу безопасности, устойчивости и эффективности. Но за последние несколько лет произошли и происходят события, которые меняют как миропорядок, так и мировую логистику. В таких условиях безопасность и устойчивость становятся очевидными приоритетами. СМП становится уникальным новым маршрутом, и мы видим особенно в текущих условиях очень большой потенциал для сотрудничества с дружественными странами по развитию транзитного грузопотока и уже ведем соответствующую работу», – сказал Алексей Лихачев.

На сессии было отмечено, что СМП переживает импульс развития благодаря добычным, инфраструктурным, логистическим проектам. В последнее десятилетие произошли кардинальные изменения благодаря проектам «Норникеля», «Новатэка», «Газпром нефти», которые построили флот высокого арктического класса, что сделало Северный морской путь эффективным и безопасным, сформировалась круглогодичная навигация в Западной части СМП, так как такие суда могут ходить в определенных ледовых условиях без ледокола.

«В прошлом году по поручению президента РФ кроме ледокольной логистики в полномочия Росатома вошло управление морским движением по СМП. Главсевморпуть осуществляет координацию всего плавания: выдача разрешений, контроль за исполнением, прокладка маршрутов для всех судов, которые работают на СМП», – отметил Алексей Лихачев.

Участники дискуссии согласились, что арктические проекты – это огромный фактор развития экономики РФ. «Этот транспортный коридор надо использовать как механизм связывания территорий. Эта задача вдохновляет. Мы понимаем, что серьезно можем улучшить и инвестиционный климат, и качество жизни людей», – подчеркнул глава Росатома.

Были обсуждены задачи создания глобального логистического коридора, перевода десятков миллионов тонн транзита через более короткий и более эффективный путь. Главная характеристика процесса: бизнес в Арктике непростой, государство берет на себя часть рисков, даже в сложной бюджетной ситуации продолжает инвестировать в создание инфраструктуры.

Участники сессии обсудили задачи поиска новой модели судоходства, предполагающее круглогодичную навигацию в восточном секторе СМП. В следующем году уже сможем рассказать, как это получается.

Алексей Лихачев заявил о важности стабильного энергоснабжения: «В Певеке не первый год работает первая в мире плавучая АЭС. На Чукотке Баимская зона запросила уже 4 малых АЭС. Ожидаем заказов еще примерно на 15 энергоблоков. Мы попали в точку. Плавучее решение очень востребовано в условиях современной Арктики».

В свою очередь главный исполнительный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем отметил: «Проект развития Северного морского пути имеет огромный потенциал, при этом важно определить, что именно необходимо предпринять для его успешной реализации. Среди основных мер, которые нужно осуществить: обеспечение поддержки проекта клиентами, развитие инфраструктуры и информирование клиентов об экологических исследованиях. Я уверен, что благодаря участию и поддержке многочисленных заинтересованных сторон грузовладельцы смогут по достоинству оценить экономическую выгоду проекта и план по его реализации. Это будет способствовать выстраиванию доверительных отношений с общественностью и тому, что СМП в скором времени станет альтернативой существующим популярным маршрутам между Европой и Азией».