Росатом подписал меморандум о строительстве ветропарков в Мьянме

11:40

В Санкт-Петербурге в рамках второго дня работы XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание Меморандума о начале технико-экономических предпроектных изысканий в сфере строительства ветроэнергетических станций между АО «НоваВинд» (дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике), Министерством электрификации Мьянмы и мьянманской компанией Primus Advanced Technologies Ltd.

Документ был подписан генеральным директором АО «НоваВинд» Григорием Назаровым, заместителем генерального директора Департамента электроэнергетического планирования Министерства электрификации Мьянмы У Зау Вин Наингом и управляющим директором Primus Advanced Technologies У Кьяу Хла Вином в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и министра электрификации Республики Союза Мьянма У Таунг Хана.

Подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарков общей мощностью 172 МВт в мьянманском округе Магуэ, расположенном в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 МВт – в округе Минхла и 56 МВт – в округе Миндон.

«Подписанный меморандум – важный шаг к началу реализации ветроэнергетических проектов в регионе Магуэ, и поддержка на уровне Министерства электрификации Мьянмы имеет особое значение. Рассчитываю, что подготовка к раннему девелопменту проекта начнется в ближайшее время. Росатом уже много лет активно сотрудничает и укрепляет отношения с Республикой, и я уверен, что этот проект – начало длительного и успешного партнерства в сфере ветроэнергетики», – отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Чтобы соответствовать решению РКИК ООН, Мьянма разработала определяемый на национальном уровне вклад, в котором Мьянма обязуется безоговорочно установить цель использования возобновляемых источников энергии на уровне 11 % к 2030 году. Запланировано строительство восемнадцати ВЭС установленной мощностью 2260 МВт, включая проекты из подписанного сегодня меморандума. Мы рады, что компании Росатома и Мьянмы будут сотрудничать в проектах в сфере ветроэнергетики», – сказал министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан.

«Энергия ветра – самый экологически безопасный и чистый возобновляемый источник энергии. Мы сотрудничаем с Росатомом, чтобы поставлять электроэнергию с ветропарков в национальную энергосистему и приносить пользу людям Мьянмы от совместных инвестиций двух компаний», – заявил У Кьяу Хла Вин.

АО «НоваВинд» – дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах

и технологических платформах электроэнергетики. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело

в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.