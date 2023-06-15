Понятие «городская агломерация» планируется прописать в законодательстве
12:00 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Понятие «городская агломерация» необходимо ввести в российское законодательство, работа над этим уже ведется. Об этом заявил в четверг первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Всерьез сейчас занимаемся вопросом, чего нам не хватает как раз — установления правового понятия, законодательного понятия „агломерация“, — сказал парламентарий.
Кошелев пояснил, что сейчас в федеральном законодательстве отсутствует такое понятие, а также не прописаны критерии формирования городской агломерации, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере развития городских агломераций, институты управления развитием городских агломераций.
«Фактически это правовое регулирование межмуниципального взаимодействия. И у нас нормативная база сильно отстает от фактического развития градостроительства и реальных потребностей людей», — добавил он.
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