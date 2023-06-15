Россия нацелена войти в топ-10 мировых экспортеров продовольствия к 2030 г. — Абрамченко
12:05 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия нацелена на то, чтобы войти в топ-10 крупнейших мировых экспортеров продовольствия к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе выступления на ПМЭФ.
«Сегодня мы поднялись на 18 позицию в мировом рейтинге стран — экспортеров продовольствия. В 2030 году наша задача — подняться в десятку, и над этим мы будем работать», — сказала она.
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