Россия нацелена войти в топ-10 мировых экспортеров продовольствия к 2030 г. — Абрамченко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нацелена на то, чтобы войти в топ-10 крупнейших мировых экспортеров продовольствия к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе выступления на ПМЭФ.

«Сегодня мы поднялись на 18 позицию в мировом рейтинге стран — экспортеров продовольствия. В 2030 году наша задача — подняться в десятку, и над этим мы будем работать», — сказала она.