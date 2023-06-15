Минюст начал проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», — сказал он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос депутата на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.