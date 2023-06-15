В Лос-Анджелес прибыл первый автобус с мигрантами из штата Техас
12:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил о прибытии первого автобуса с мигрантами в Лос-Анджелес (штат Калифорния) из приграничной территории США.
«Небольшие приграничные города Техаса по-прежнему переполнены и захвачены тысячами людьми, незаконно въезжающих в Техас из Мексики из-за отказа президента [США Джо] Байдена охранять границу. Лос-Анджелес — крупный город, куда мигранты стремятся попасть, особенно сейчас, когда власти города одобрили <…> статус города-убежища», — говорится в заявлении Эбботта, опубликованном в среду на сайте правительства штата.
По данным телекомпании Си-би-эс, власти Лос-Анджелеса проголосовали 9 июня за принятие статуса города-убежища. Это не является юридически оформленным термином, такой статус означает, что местные власти не будут преследовать нелегальных мигрантов за нарушение закона об иммиграции в США, в подобных городах нелегальные мигранты могут работать и получать социальное обеспечение.
Как отмечается в пресс-релизе Эбботта, с весны прошлого года, когда власти штата начали политику выдворения мигрантов, более 21,6 тыс. мигрантов доставлены из приграничной территории США в другие американские города, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк. Губернатор обвинил администрацию Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе.
Согласно новому правилу, разработанному администрацией Байдена, мигранты, прибывающие в США через южную границу, не будут иметь права на защиту, если не смогут доказать, что ранее запросили статус беженца в другой стране, например в Мексике. Тем, кто не сможет доказать свое право на убежище, грозит немедленная депортация из США в Мексику или на родину, а также пятилетний запрет на въезд в Соединенные Штаты.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что на американо-мексиканской границе работают 24 тыс. сотрудников пограничной службы и более тысячи военных из-за обострения ситуации с нелегальной миграцией.
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