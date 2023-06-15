Япония в мае нарастила экспорт в РФ автомобилей на 104%
13:00 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония в мае 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг японским Минфином данные.
Также на 35,8% был увеличен экспорт автобусов и грузовиков. Экспорт мотоциклов был снижен на 22,2%.
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