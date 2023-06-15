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РФ и США договорились продолжать уведомлять о крупных учениях стратегических сил — Рябков

13:05 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон в ходе контактов договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил, а также подтвердили решимость придерживаться количественных ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В ходе контактов [с США], эпизодических, редких, но все же имевших место в последние недели и месяцы, обе стороны подтвердили решимость придерживаться центральных количественных ограничений, заложенных в договор (ДСНВ — прим. ТАСС), а также в отсутствие обмена информацией, предусмотренной соответствующими положениями этого договора, — продолжать обмен взаимными уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования, официально называемых МБР, то есть межконтинентальными баллистическими ракетами, и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в рамках соглашения 1988 года», — сказал Рябков.

Кроме того, по словам замминистра, «обе стороны будут продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил». «И то, и другое в сочетании с приверженностью центральным количественным ограничениям, содержащимся в ДСНВ, на нынешнем отрезке худо-бедно обеспечивает предсказуемость и относительную стабильность, — пояснил дипломат. — Это само по себе важно в столь турбулентный и тревожный период».

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