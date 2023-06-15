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НОВОСТИ

Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов

13:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО в настоящее время не обсуждают поставки американских истребителей F-16 Украине. Об этом сообщила в четверг в Брюсселе министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

«Мы решили начать обучение пилотов для F-16, — сказала она. — На следующем этапе нам потребуется новое решение от США, это [разрешение на] предоставление им [Украине] самолетов. Но этот вопрос пока не находится на столе переговоров».

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