Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО в настоящее время не обсуждают поставки американских истребителей F-16 Украине. Об этом сообщила в четверг в Брюсселе министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

«Мы решили начать обучение пилотов для F-16, — сказала она. — На следующем этапе нам потребуется новое решение от США, это [разрешение на] предоставление им [Украине] самолетов. Но этот вопрос пока не находится на столе переговоров».