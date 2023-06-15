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На Украине предложили установить памятник акуле, убившей россиянина в Египте

14:00 15.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле. Петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации.

Автором выступил Мирослав Латык, он считает необходимым создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы. Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов, сообщает РЕН ТВ.

Нападение акулы на мужчину произошло 8 июня у побережья Хургады. Позже хищника поймали. В генеральном консульстве РФ в Египте сообщили, что погибшим оказался 23-летний россиянин. Акулу решили мумифицировать и передать в местный музей.  Говорит Москва

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