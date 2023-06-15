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НОВОСТИ

Москва и Сбербанк намерены сотрудничать в сфере устойчивого развития

13:34 15.06.2023

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития. Церемония подписания состоялась на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Среди основных направлений взаимодействия правительства Москвы и Сбербанка: развитие региональной повестки устойчивого развития – внедрение принципов устойчивого развития в стратегическое планирование, формирование и масштабирование лучших практик территорий (городов) и распространение полученного опыта для субъектов РФ; обмен опытом по вопросам развития практик социальной и экологической ответственности, стандартов управления субъектов Российской Федерации; снижение экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ, увеличение рационального водопотребления в Москве; реализация принципов экономики замкнутого цикла и увеличение доли отходов, направленных на утилизацию; развитие инфраструктуры и культуры раздельного сбора в Москве», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

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