0
0
166
НОВОСТИ

Борис Джонсон намеренно лгал депутатам по поводу скандала с вечеринками — доклад

14:12 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованного в четверг утром комитетом по привилегиям британского парламента.

«Не существует прецедентов того, чтобы премьер-министр был уличен в намеренном введении палаты в заблуждение. Он ввел палату в заблуждение по вопросу, имеющему огромное значение как для нее, так и для общественности, и делал это неоднократно. Он также отклонил наше предложение пересмотреть свои утверждения о том, что он говорил палате общин правду», — говорится в тексте 52-страничного доклада.

Его авторы называют проступок Джонсона особенно серьезным с учетом того, что он был совершен, когда тот занимал высший государственный пост. Если бы на прошлой неделе экс-премьер сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца, что грозило бы политику потерей мандата. В письменном заявлении Джонсон обвинил комитет во лжи, лицемерии и предвзятости. По его словам, доклад стал очередным этапом долгой кампании, направленной против экс-премьера, целью которой является его «политическое убийство».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 15.06.2023
Обучать детей мигрантов русскому языку нужно за счет средств бюджета — Фадеев
0
47
15:00 15.06.2023
На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые хотели взорвать отдел МВД в Пятигорске
0
75
14:36 15.06.2023
Сбер: Концепт будущего – аудиторские программы для проверки искусственного интеллекта
0
108
14:32 15.06.2023
Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м
0
120
14:00 15.06.2023
На Украине предложили установить памятник акуле, убившей россиянина в Египте
0
170
13:40 15.06.2023
«Роснефть» и Горный университет разработают беспроводное оборудование для сейсморазведки
0
167
13:34 15.06.2023
Москва и Сбербанк намерены сотрудничать в сфере устойчивого развития
0
196
13:32 15.06.2023
Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов
0
190
13:20 15.06.2023
ООН превратилась «в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы» — Лукашенко
0
206
13:12 15.06.2023
Венесуэла поставит кофе для АЗС «Роснефти»
0
215

Возврат к списку