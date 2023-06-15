Борис Джонсон намеренно лгал депутатам по поводу скандала с вечеринками — доклад
14:12 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава британского правительства Борис Джонсон намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованного в четверг утром комитетом по привилегиям британского парламента.
«Не существует прецедентов того, чтобы премьер-министр был уличен в намеренном введении палаты в заблуждение. Он ввел палату в заблуждение по вопросу, имеющему огромное значение как для нее, так и для общественности, и делал это неоднократно. Он также отклонил наше предложение пересмотреть свои утверждения о том, что он говорил палате общин правду», — говорится в тексте 52-страничного доклада.
Его авторы называют проступок Джонсона особенно серьезным с учетом того, что он был совершен, когда тот занимал высший государственный пост. Если бы на прошлой неделе экс-премьер сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца, что грозило бы политику потерей мандата. В письменном заявлении Джонсон обвинил комитет во лжи, лицемерии и предвзятости. По его словам, доклад стал очередным этапом долгой кампании, направленной против экс-премьера, целью которой является его «политическое убийство».
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