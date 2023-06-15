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Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м

14:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов продолжила рост и превысила $550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 25%.

Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $552 за 1 тыс. куб. м, или 49,25 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Ранее сегодня цены на газ превысили $500 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля 2023 года.

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