Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м
14:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов продолжила рост и превысила $550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 25%.
Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $552 за 1 тыс. куб. м, или 49,25 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Ранее сегодня цены на газ превысили $500 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля 2023 года.
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