Сбер: Концепт будущего – аудиторские программы для проверки искусственного интеллекта
14:36 15.06.2023
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбере применяются настолько широко, что следующим шагом станет появление аудиторских программ для проверки действий ИИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, выступая 15 июня в рамках ПМЭФ на сессии, посвященной глобальным финансовым рискам и новым вызовам для внешнего аудита.
Ведяхин рассказал, что сегодня технологии ИИ позволяют Сберу начинать работу с проблемными кредитами еще до наступления просроченной задолженности и таким образом упреждать риски просрочки.
«Благодаря искусственному интеллекту мы можем видеть на горизонте недели, что если тренды изменяются – надо что-то делать. Глазами это посмотреть невозможно», – подчеркнул Ведяхин. Он отметил, что для банка наступление просроченной задолженности является «крупным влиянием макрорисков», поэтому работа по предупреждению просрочки чрезвычайна важна, особенно в текущих экономических условиях.
Александр Ведяхин также рассказал, как технологии искусственного интеллекта могут помочь в процессе проведения внешнего аудита.
«В Сбере одних только нормативных документов более 10 тыс., это без учетов писем, разъяснений, – отметил он. – Из этих документов выделяется самая суть, то, о чем вы как проверяющий хотите узнать. Такая выжимка существенно облегчает работу аудитора и улучшает качество аудита».
По словам Ведяхина, следующим шагом в развитии технологий ИИ в этой сфере станет создание целых аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом, ведь человеку слишком сложно самостоятельно провести такую проверку.
«Нужен искусственный интеллект, который проверяет наш ИИ, а потом мы как люди будем обсуждать эти выводы – вот это основной концепт, который будет действовать в ближайшие годы», – заявил Александр Ведяхин.
Ранее глава Сбера Герман Греф говорил, что технологии ИИ внедрены в более чем 75% процессов банка. Финансовый эффект от этого решения в 2022 году составил 235 млрд руб.
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