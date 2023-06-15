На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые хотели взорвать отдел МВД в Пятигорске

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двух мужчин, которые хотели совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске, задержали в Ставропольском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по краю.

«УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность двоих жителей г. Пятигорска, причастных к незаконному изготовлению взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта на территории Ставропольского края. Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации „Исламское государство“, планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в г. Пятигорске», — говорится в сообщении.