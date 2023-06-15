Обучать детей мигрантов русскому языку нужно за счет средств бюджета — Фадеев
15:12 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обучать детей мигрантов на курсах русского языка перед зачислением в школу в РФ нужно за счет бюджетных средств. Такое мнение высказал в четверг глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее Фадеев призывал обучать русскому языку детей мигрантов перед зачислением в российские школы.
«Ребенок, не знающий русского языка, не может учиться в школе. Его надо выучить русскому языку на специальных курсах. Нужны курсы, надо платить зарплату учителям. За чьи деньги? За наши деньги, за бюджетные. Если мы приглашаем мигрантов с детьми, да, конечно, мы должны платить. Кому-то это не понравится», — сказал Фадеев на сессии «Умная миграция» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава СПЧ также вновь предложил подумать о введении квот для мигрантов в школах, так как, по словам учителей, учебный процесс страдает, если иностранцев в классе более 20 процентов.
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