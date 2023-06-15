Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше — Орешкин
15:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше. Об этом сказал помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе ПМЭФ-2023.
«Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо», — ответил Орешкин на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который поднял этот вопрос в рамках сессии.
«У нас, как я понимаю, дружественные отношения — Китай, Индия. Мы поставляем в Индию со скидкой, с очень большой скидкой. Я бы хотел понять, поскольку дружба у нас в обычных отношениях безгранична, насколько дальше большой может быть дальше эта скидка?», — спросил Макаров.
НОВОСТИ
- 15:12 15.06.2023
- Обучать детей мигрантов русскому языку нужно за счет средств бюджета — Фадеев
- 15:00 15.06.2023
- На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые хотели взорвать отдел МВД в Пятигорске
- 14:36 15.06.2023
- Сбер: Концепт будущего – аудиторские программы для проверки искусственного интеллекта
- 14:32 15.06.2023
- Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м
- 14:12 15.06.2023
- Борис Джонсон намеренно лгал депутатам по поводу скандала с вечеринками — доклад
- 14:00 15.06.2023
- На Украине предложили установить памятник акуле, убившей россиянина в Египте
- 13:40 15.06.2023
- «Роснефть» и Горный университет разработают беспроводное оборудование для сейсморазведки
- 13:34 15.06.2023
- Москва и Сбербанк намерены сотрудничать в сфере устойчивого развития
- 13:32 15.06.2023
- Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов
- 13:20 15.06.2023
- ООН превратилась «в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы» — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать