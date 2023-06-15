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Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше — Орешкин

15:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше. Об этом сказал помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе ПМЭФ-2023.

«Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо», — ответил Орешкин на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который поднял этот вопрос в рамках сессии.

«У нас, как я понимаю, дружественные отношения — Китай, Индия. Мы поставляем в Индию со скидкой, с очень большой скидкой. Я бы хотел понять, поскольку дружба у нас в обычных отношениях безгранична, насколько дальше большой может быть дальше эта скидка?», — спросил Макаров.

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