Страны БРИКС обсудят вопрос общих расчетных единиц на саммите в ЮАР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Южно-Африканской Республике обсудят тему общих расчетных единиц, заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Использовать нарастающую мощь БРИКС и, соответственно, укрепление валют, для того чтобы выйти на что-то общее в плане валюты, не в плане единой валюты, а в плане как расчетной единицы, как виртуальной, речь об этом активно идет, и на саммите в ЮАР этот вопрос будет точно затрагиваться. Дальнейший процесс определят сами страны. Они расположены в разных частях мира и имеют каждая свои особенности», — отметил замминистра.

Саммит БРИКС запланирован в Йоханнесбурге на 22–24 августа.