Россия может выступить создателем платформы по управлению углеродными балансами для ШОС и БРИКС
15:57 15.06.2023
У ШОС и БРИКС должна быть общая методологическая и технологическая платформа управления углеродными балансами, и создателем такой платформы вполне может выступить Россия. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин заявил на полях ПМЭФ.
По его словам, при создании такой платформы можно использовать технологии искусственного интеллекта для автоматизации и индивидуализации расчетов на уровне компаний и регионов. «Это может стать значимым вкладом России в гармонизацию и структурирование подходов мировой климатической повестки, – подчеркнул он. – Россия благодаря своему географическому положению имеет значительный природный ресурс (леса, болота, морские и прибрежные экосистемы и т.д.) по реализации природно-климатических проектов и хорошие возможности для дальнейшего экспорта результатов этих проектов – получаемых углеродных единиц – в другие страны».
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