0
0
129
НОВОСТИ

Россия может выступить создателем платформы по управлению углеродными балансами для ШОС и БРИКС

15:57 15.06.2023

У ШОС и БРИКС должна быть общая методологическая и технологическая платформа управления углеродными балансами, и создателем такой платформы вполне может выступить Россия. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин заявил на полях ПМЭФ.

По его словам, при создании такой платформы можно использовать технологии искусственного интеллекта для автоматизации и индивидуализации расчетов на уровне компаний и регионов. «Это может стать значимым вкладом России в гармонизацию и структурирование подходов мировой климатической повестки, – подчеркнул он. – Россия благодаря своему географическому положению имеет значительный природный ресурс (леса, болота, морские и прибрежные экосистемы и т.д.) по реализации природно-климатических проектов и хорошие возможности для дальнейшего экспорта результатов этих проектов – получаемых углеродных единиц – в другие страны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 15.06.2023
Подоляк заявил, что Киев проводит не контрнаступление, а «тестирование всей линии фронта»
0
27
16:56 15.06.2023
Пользователи платформы SberCIB Terminal стали проводить на ней в 10 раз больше времени
0
35
16:32 15.06.2023
В Киеве подтвердили получение предложений о сотрудничестве по «израильской модели»
0
44
16:12 15.06.2023
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьез думает о переезде в Россию
0
127
16:00 15.06.2023
Страны БРИКС обсудят вопрос общих расчетных единиц на саммите в ЮАР
0
140
15:32 15.06.2023
Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше — Орешкин
0
196
15:12 15.06.2023
Обучать детей мигрантов русскому языку нужно за счет средств бюджета — Фадеев
0
211
15:00 15.06.2023
На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые хотели взорвать отдел МВД в Пятигорске
0
215
14:36 15.06.2023
Сбер: Концепт будущего – аудиторские программы для проверки искусственного интеллекта
0
237
14:32 15.06.2023
Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м
0
238

Возврат к списку