Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьез думает о переезде в Россию

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.

«Я все еще всерьез раздумываю над тем, чтобы переехать в Россию. Я об этом думаю», — призналась она. Сейчас Кнайсль проживает в Ливане после политического скандала в Австрии.