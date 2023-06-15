Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьез думает о переезде в Россию
16:12 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.
«Я все еще всерьез раздумываю над тем, чтобы переехать в Россию. Я об этом думаю», — призналась она. Сейчас Кнайсль проживает в Ливане после политического скандала в Австрии.
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