0
0
16
НОВОСТИ

В Киеве подтвердили получение предложений о сотрудничестве по «израильской модели»

16:32 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев получает предложения о сотрудничестве в сфере безопасности со странами Запада по «израильской модели». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

В среду газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на помощников президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без присоединения к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности», однако обязательства перед Киевом будут «практически наверняка менее долгосрочными».

«Предлагаются разные модели: это и „израильская модель“, есть вариант модели, которая была применена к Финляндии и Швеции, когда год назад было принято решение о том, что они станут членами НАТО, то альянс провозгласил, что безопасность этих стран является критически важной для НАТО. Разные модели обговариваются», — сказал Перебийнис в эфире телеканала «Рада».

По словам замминистра, Киев хочет получить гарантии безопасности не вместо членства в НАТО, а на «период до вступления в альянс».

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете «Нью-Йорк таймс» на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума, заявила, что «израильская модель» сотрудничества между США и Украиной или вступление Киева в НАТО не поможет в урегулировании ситуации в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 15.06.2023
Подоляк заявил, что Киев проводит не контрнаступление, а «тестирование всей линии фронта»
0
27
16:56 15.06.2023
Пользователи платформы SberCIB Terminal стали проводить на ней в 10 раз больше времени
0
35
16:12 15.06.2023
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьез думает о переезде в Россию
0
127
16:00 15.06.2023
Страны БРИКС обсудят вопрос общих расчетных единиц на саммите в ЮАР
0
140
15:57 15.06.2023
Россия может выступить создателем платформы по управлению углеродными балансами для ШОС и БРИКС
0
146
15:32 15.06.2023
Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше — Орешкин
0
196
15:12 15.06.2023
Обучать детей мигрантов русскому языку нужно за счет средств бюджета — Фадеев
0
211
15:00 15.06.2023
На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые хотели взорвать отдел МВД в Пятигорске
0
215
14:36 15.06.2023
Сбер: Концепт будущего – аудиторские программы для проверки искусственного интеллекта
0
237
14:32 15.06.2023
Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м
0
238

Возврат к списку