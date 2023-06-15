В Киеве подтвердили получение предложений о сотрудничестве по «израильской модели»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев получает предложения о сотрудничестве в сфере безопасности со странами Запада по «израильской модели». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

В среду газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на помощников президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без присоединения к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности», однако обязательства перед Киевом будут «практически наверняка менее долгосрочными».

«Предлагаются разные модели: это и „израильская модель“, есть вариант модели, которая была применена к Финляндии и Швеции, когда год назад было принято решение о том, что они станут членами НАТО, то альянс провозгласил, что безопасность этих стран является критически важной для НАТО. Разные модели обговариваются», — сказал Перебийнис в эфире телеканала «Рада».

По словам замминистра, Киев хочет получить гарантии безопасности не вместо членства в НАТО, а на «период до вступления в альянс».

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете «Нью-Йорк таймс» на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума, заявила, что «израильская модель» сотрудничества между США и Украиной или вступление Киева в НАТО не поможет в урегулировании ситуации в стране.