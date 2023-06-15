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НОВОСТИ

Пользователи платформы SberCIB Terminal стали проводить на ней в 10 раз больше времени

16:56 15.06.2023

Клиенты Сбера на порядок увеличили время посещения платформы SberCIB Terminal. Если в марте 2021 года средняя продолжительность одного визита не превышала двух минут, то сейчас этот показатель достиг 18 минут. Как показывает статистика, каждый второй пользователь платформы ежедневно отслеживает рыночную ситуацию, изучая аналитические материалы или котировки банка. Такими данными поделились представители Сбера во время Петербургского международного экономического форума.

SberCIB Terminal – платформа, предлагающая всестороннюю экспертизу по финансовым рынкам для корпоративных и институциональных клиентов. Изначально SberCIB Terminal, созданный в 2016 году, был ответом на запросы клиентов по предоставлению валютных курсов и ставок Сбера. В 2022 году банк начал трансформацию SberCIB Terminal из просто канала совершения сделок с банком в полноценную платформу, где проводятся операции с банком, а также публикуются аналитические и иные информационные материалы.

Сегодня на платформе доступны уже 17 классов активов, в числе которых котировки по драгоценным металлам, процентные свопы (IRS) и овернайт-индекс-свопы (OIS), кривые по валютным и процентным свопам, предоплаченные валютные форварды и валютные опционы. Кроме того, на платформе регулярно размещаются аналитические материалы от SberCIB Investment Research, комментарии трейдинга о текущей ситуации на рынке и мнения о её перспективах. В концепции развития SberCIB Terminal на ближайший год будет расширение функционала платформы, направленное на облегчение процесса принятия бизнес-решений и выполнения казначейских функций.

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