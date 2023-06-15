Гросси на ЗАЭС подарили осколок снаряда гаубицы М777

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Запорожской атомной станции (ЗАЭС) подарили директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, посетившему в четверг станцию, осколок снаряда американской гаубицы М777, который был извлечен из одной из чаш брызгального бассейна во время ремонтных работ. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Били [с украинской стороны] „три семерки“ (гаубицы М777 — прим. ТАСС), разрушая систему коммуникаций в самих брызгальных бассейнах. <…> Когда меняли трубы, воду откачали и нашли два очень серьезных осколка от этих „трех семерок“. <…> Мы подарили ему этот осколок. На этом осколке все „написано“ — откуда он прилетел, там все сохранилось», — сказал Карчаа в эфире Первого канала.

Ранее в телеграм-канале ЗАЭС сообщалось об обнаружении таких осколков.