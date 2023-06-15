0
0
73
НОВОСТИ

Гросси на ЗАЭС подарили осколок снаряда гаубицы М777

17:40 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Запорожской атомной станции (ЗАЭС) подарили директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, посетившему в четверг станцию, осколок снаряда американской гаубицы М777, который был извлечен из одной из чаш брызгального бассейна во время ремонтных работ. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Били [с украинской стороны] „три семерки“ (гаубицы М777 — прим. ТАСС), разрушая систему коммуникаций в самих брызгальных бассейнах. <…> Когда меняли трубы, воду откачали и нашли два очень серьезных осколка от этих „трех семерок“. <…> Мы подарили ему этот осколок. На этом осколке все „написано“ — откуда он прилетел, там все сохранилось», — сказал Карчаа в эфире Первого канала.

Ранее в телеграм-канале ЗАЭС сообщалось об обнаружении таких осколков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.06.2023
Британия, Дания, Нидерланды и США передают Украине сотни ракет для систем ПВО — заявление
0
67
17:00 15.06.2023
Подоляк заявил, что Киев проводит не контрнаступление, а «тестирование всей линии фронта»
0
76
16:32 15.06.2023
В Киеве подтвердили получение предложений о сотрудничестве по «израильской модели»
0
78
13:32 15.06.2023
Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов
0
135
11:32 15.06.2023
Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский ударный беспилотник
0
167
10:20 15.06.2023
ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском — советник Пушилина
0
179
10:00 15.06.2023
ВСУ не удалось в ходе контрнаступления добиться ни малейших успехов - Макгрегор
0
184
09:05 15.06.2023
В Крыму за ночь и утро сбиты или заглушены 9 БПЛА
0
194
09:00 15.06.2023
ВС России пресекли попытку ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении
0
186
23:03 14.06.2023
Начальник Военного штаба ЕС: Об отправке войск НАТО на Украину "не может быть и речи"
0
332

Возврат к списку