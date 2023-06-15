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НОВОСТИ

Глава Минфина РФ выступил за снижение доли государства в экономике

18:15 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долю государства в российской экономике необходимо снижать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью студии «Известия» в рамках ПМЭФ.«Нужно снижать долю государства в экономике, это ключевое», — сказал он.

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