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Сбер посоветовал пользоваться ИТ-решениями, которые используют их поставщики

18:34 15.06.2023

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев в интервью «Ведомостям» отметил что сегодня компаниям следует выбирать ИТ-решения, которыми сами пользуются поставщики.

«Компаниям следует выбирать решения, которые успешно прошли промышленную эксплуатацию и позволяют выстроить целостный интегрированный IT-ландшафт, – отметил Андрей Белевцев. – Если поставщик программного обеспечения сам использует те же технологии, которые предлагает клиенту, – это хороший знак. Есть даже такой термин dogfooding, который означает, что компания-разработчик должна использовать свой продукт, чтобы в полной мере отвечать за него. В Сбере уже более 80% систем являются собственной разработкой. Наличие у нас таких компетенций дает нам возможность предлагать клиентам уникальные сервисы и решения, обеспечивать их надежность и безопасность».

В качестве примеров продуктов топ-менеджер Сбера выделил платформу «Навигатор» для визуализации данных и поддержки принятия управленческих решений, инструмент для цифрового анализа и повышения эффективности процессов Sber Process Mining, облачную платформу по автоматизации кадровых процессов «Пульс» и набор программных продуктов технологической платформы Platform V, например Platform V Pangolin, которая позволяет заменить Oracle.

Кроме этого, по мнению Андрея Белевцева, бизнес нацелен на поиск решений, которые помогают сохранить стабильную работы IT-инфраструктуры и осуществить бесшовную миграцию с зарубежных платформ.

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