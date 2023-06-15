Генерал Милли не смог назвать конкретные сроки появления истребителей F16 на Украине
18:45 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Его попросили прокомментировать готовность программы поставок Украине истребителей. «Сегодня мы провели заседание с участием представителей различных стран. Мы находимся на ранней стадии процесса планирования [данной программы]. Я думаю, что есть намерение нескольких стран взять на себя ведущую роль — [это] Нидерланды и Дания — в вопросе планирования. Предстоит проделать еще много работы. Я думаю, что было бы преждевременно называть конкретную дату, когда F-16 или любая другая модель современного самолета будет использована в боевых действиях на Украине», — ответил генерал.
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