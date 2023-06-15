Заработала система электронного слежения на границе Польши с Белоруссией
20:00 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня завершилась официальная приемка строительных работ по установке системы электронного слежения на границе Польши и Белоруссии. Она работает на всей протяженности, то есть на 206 км [сооружения]», — отмечается в сообщении.
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