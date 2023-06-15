Заработала система электронного слежения на границе Польши с Белоруссией

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша завершила процесс запуска системы электронного наблюдения за границей республики с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице польской пограничной охраны в «Твиттере».

«Сегодня завершилась официальная приемка строительных работ по установке системы электронного слежения на границе Польши и Белоруссии. Она работает на всей протяженности, то есть на 206 км [сооружения]», — отмечается в сообщении.