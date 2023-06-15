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Герман Греф раскрыл секреты создания успешного бренда

19:57 15.06.2023

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста», которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своем выступлении он рассказал о том, как построить успешный бренд и почему сейчас в России немного отечественных брендов с общенациональной известностью.

Среди ведущих брендов мира мало российских, констатировал Герман Греф. Сбер – единственная российская компания, которая стабильно выходит в топ-10 на планете по такому показателю, как сила бренда.

Почему в России мало собственных сильных брендов? Герман Греф назвал три основные причины. Во-первых, недостаточное внимание к концепции бренда в отечественном бизнес-образовании. Во-вторых, непонимание того, что бренд должен быть элементом всей корпоративной культуры компании. Нельзя достичь успеха, не построив вокруг бренда корпоративную культуру. И нельзя создание бренда делегировать кому-то другому. И, в-третьих, непонимание важности управления брендом и инвестирования в него на протяжении всего жизненного цикла бренда.  

«Как и любой другой продукт, бренд требует инвестиций, – подчеркнул Герман Греф. – Нужно создавать вокруг него соответствующие знания, выбирать главное содержание, «выращивать» имидж – и все это должно сопровождаться всеми действиями компании. Нужно постоянно заниматься исследованиями и аналитикой, чтобы совместить твое представление о том, что ты хочешь дать клиенту, и то, что твой клиент думает о тебе. А это зачастую очень большое разочарование, потому что клиент обычно думает о нас совсем не то, что мы думаем о себе». 

«История со строительством бренда абсолютно окупаема с денежной точки зрения, – добавил он. – Но в это нужно регулярно инвестировать, недопустимы перерывы. Сбер 10 лет инвестировал в свой бренд, чтобы стать глобально значимым брендом».

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