Белоусов: Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса, рубль находится в оптимальной для экономике зоне по отношению к доллару. Об этом заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Думаю, это корректировка. С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — сказал Белоусов.