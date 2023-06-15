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Белоусов: Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне

20:10 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса, рубль находится в оптимальной для экономике зоне по отношению к доллару. Об этом заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Думаю, это корректировка. С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — сказал Белоусов.

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