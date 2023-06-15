Белоусов: Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне
20:10 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Думаю, это корректировка. С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — сказал Белоусов.
НОВОСТИ
- 20:26 15.06.2023
- Товарооборот с Европой упал до 18% с начала текущего года - ФТС
- 20:00 15.06.2023
- Заработала система электронного слежения на границе Польши с Белоруссией
- 19:57 15.06.2023
- Герман Греф раскрыл секреты создания успешного бренда
- 19:24 15.06.2023
- В Сбере призвали противостоять дискриминации России по климатическому признаку
- 19:00 15.06.2023
- Песков рассказал, о чем может быть выступление Путина на ПМЭФ
- 18:49 15.06.2023
- Сбер помогает должникам справиться с финансовыми трудностями
- 18:45 15.06.2023
- Генерал Милли не смог назвать конкретные сроки появления истребителей F16 на Украине
- 18:34 15.06.2023
- Сбер посоветовал пользоваться ИТ-решениями, которые используют их поставщики
- 18:15 15.06.2023
- Глава Минфина РФ выступил за снижение доли государства в экономике
- 17:40 15.06.2023
- Гросси на ЗАЭС подарили осколок снаряда гаубицы М777
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать