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Товарооборот с Европой упал до 18% с начала текущего года - ФТС

20:26 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и стран Евросоюза с начала 2023 г. снизился существенно, сейчас его доля в общем торговом обороте РФ составляет примерно 18%. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Европейский союз уступил свои позиции, он больше не главный партнер РФ. Если два года назад порядка 38% составлял наш товарооборот, то по пяти месяцам (2023 года) падение существенное — примерно 18% товарооборот составляет. К нулю стремиться не будет, так как получаем объемы лекарств и есть ниши, которые под санкции не попали», — сказал он.

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