Гросси: Считаем, что мы собрали большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что команда агентства в ходе визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) собрала много информации, которая позволит оценить ситуацию на объекте.

«Считаем, что мы собрали большой объем информации для оценки ситуации. Продолжим постоянное наблюдение, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию», — сказал он в видеообращении, опубликованном в «Твиттере».