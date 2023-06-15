Гросси: Считаем, что мы собрали большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС
21:50 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Считаем, что мы собрали большой объем информации для оценки ситуации. Продолжим постоянное наблюдение, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию», — сказал он в видеообращении, опубликованном в «Твиттере».
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