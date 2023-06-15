В Москве и области синоптики на окончание недели прогнозируют жару до +30С

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздух в Московской области будет прогреваться до плюс 30 градусов в пятницу и субботу. В самой Москве ожидается плюс 29 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу температура в Москве будет плюс 27-29 градусов, а по области — до 30 градусов. 30 градусов — это уже опасное явление, сильная жара. В субботу такая же температура. В Москве вероятность 30-градусной отметки в эти дни тоже очень велика», — рассказал он.