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Сбер и ДОМ.РФ сделают доступнее жилищные программы

22:21 15.06.2023

Сбер и единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны намерены совершенствовать целевые программы и механизмы, направленные на улучшение жилищных условий граждан, финансируемых из федерального и (или) бюджетов субъектов РФ, а также разрабатывать новые, в том числе с использованием государственных жилищных сертификатов и аренды жилых помещений.

В рамках поставленных задач Сбер и ДОМ.РФ будут повышать уровень информированности граждан о существующих способах улучшения жилищных условий и доступных мерах господдержки. Кроме того, стороны рассматривают возможность выработки инициатив, способствующих достижению целей меморандума, и представление их в уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления.

«Ипотека Сбера уже помогла миллионам россиян улучшить свои жилищные условия, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – И огромную позитивную роль в этом сыграли государственные механизмы льготного жилищного кредитования, которые делают ипотеку еще доступнее для различных категорий граждан и стимулируют жилищное строительство во всех регионах страны. Уверен, что вместе с ДОМ.РФ мы усовершенствуем действующие программы жилищной поддержки граждан, что поможет ещё большему числу россиян переехать в собственный дом или квартиру».

«ДОМ.РФ является оператором льготных жилищных программ, господдержка – важный инструмент улучшения жилищных условий граждан. Сотрудничество со Сбербанком – одним из крупнейших финансовых институтов – в рамках подписанного сегодня меморандума обеспечит нам взаимодействие с целью разработки адресных мер поддержки граждан и масштабирования наиболее эффективных программ», – уверен заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

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