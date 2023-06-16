Сальдо сообщил о покушении на него с использованием снарядов «Экскалибур»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины 9 июня совершили покушение на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur («Экскалибур»).

«В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу [начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла] Буданова и его так называемого руководителя [президента Украины Владимира] Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более 10 высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — написал Сальдо в телеграм-канале.