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Байден поддерживает упрощенное принятие Киева в НАТО после завершения конфликта — СМИ

09:05 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден поддерживает инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину после завершения конфликта выполнять План действий по членству (ПДЧ) для принятия в Североатлантический альянс. Об этом в четверг сообщил портал «Аксиос» со ссылкой на источники.

По их сведениям, 13 июня, находясь с визитом в Вашингтоне, Столтенберг предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в организации и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все его восточноевропейские страны-участницы.

Как отмечает издание, накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Запад существенно разошелся во мнениях касательно возможного членства в организации Киева. Так, Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не хотели идти дальше принятого в 2008 году на саммите в Бухаресте политического заявления, что Украина со временем станет членом альянса. Однако ряд членов НАТО из стран Восточной Европы требует, чтобы президент США доказал, что Украина станет членом НАТО как можно скорее.

Реализация ПДЧ может растянуться на годы и даже десятилетия, объясняет «Аксиос». Байден же ищет компромиссное решение, которое устроит и Киев, и всех членов альянса.

Ранее газета «Гардиан» сообщила, что Украина не получит конкретный график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе, однако ей могут гарантировать ускоренную процедуру вступления в военный блок в будущем.

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