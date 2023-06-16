РФ сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследования по «Северным потокам»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сомневается, что Германия, Дания и Швеция ведут свои расследования по теракту на «Северных потоках». Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Стало еще понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями. Если они вообще ведутся — в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счет», — написал дипломат в своем телеграм-канале .