Урожай зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн
09:32 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн в случае благоприятных погодных условий, рекордный урожай 2022 года в перспективе может быть повторен. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Если погода будет удачной, то, я думаю, сможем», — сказала она, отвечая на вопрос о том, сможет ли Россия в 2023 году приблизиться к отметке в 130 млн тонн.
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