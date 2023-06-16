Урожай зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн в случае благоприятных погодных условий, рекордный урожай 2022 года в перспективе может быть повторен. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Если погода будет удачной, то, я думаю, сможем», — сказала она, отвечая на вопрос о том, сможет ли Россия в 2023 году приблизиться к отметке в 130 млн тонн.