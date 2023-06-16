Более 10 тыс. военных получили выплаты за уничтожение вражеской техники в СВО — МО РФ
10:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 тыс. российских военнослужащих с начала специальной военной операции получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
«С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим.
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