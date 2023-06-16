Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом (главой администрации — прим. ТАСС) Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в указе президента.

58-летний Кошербаев занимал должность посла Казахстана в России с января 2020 года.