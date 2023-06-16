Минтруд не поддерживает установление 6-дневной рабочей недели в ТК

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд России не поддерживает установление 6-дневной рабочей недели в Трудовом кодексе, при этом глава ведомства Антон Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал собеседник агентства.