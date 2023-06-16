Минтруд не поддерживает установление 6-дневной рабочей недели в ТК
10:20 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд России не поддерживает установление 6-дневной рабочей недели в Трудовом кодексе, при этом глава ведомства Антон Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 11:20 16.06.2023
- Атака беспилотника, предварительно, вызвала пожар на складе в Курской области
- 11:05 16.06.2023
- Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9% — Орешкин
- 11:00 16.06.2023
- Атомная подлодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые за 6 лет прибыла в Южную Корею
- 10:32 16.06.2023
- Киев не может откладывать контрнаступление, потому что ему нужно предъявить "успехи" - WP
- 10:05 16.06.2023
- Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России
- 10:00 16.06.2023
- Более 10 тыс. военных получили выплаты за уничтожение вражеской техники в СВО — МО РФ
- 09:32 16.06.2023
- Урожай зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн
- 09:20 16.06.2023
- РФ сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследования по «Северным потокам»
- 09:13 16.06.2023
- Герман Греф назвал отрасли, которые нужно поддержать правительству
- 09:05 16.06.2023
- Байден поддерживает упрощенное принятие Киева в НАТО после завершения конфликта — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать