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НОВОСТИ

Киев не может откладывать контрнаступление, потому что ему нужно предъявить "успехи" - WP

10:32 16.06.2023 Источник: Газета.Ru

Киев не может откладывать контрнаступление, так как надеется добиться успехов до наступления зимы и продемонстрировать Западу, что способен победить, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников.

По словам источников, наступательные действия влекут большое количество жертв и потерю техники. Украинские собеседники объясняют это отсутствием авиации и дальнобойной артиллерии.

При этом они отмечают, что начало наступления нельзя отложить.

«Киев хочет зарегистрировать крупные завоевания на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы, и дать западным посредникам доказательства того, что Украина способна победить Россию», — пишет издание.  Газета.Ru

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