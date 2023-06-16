Герман Греф назвал отрасли, которые нужно поддержать правительству

09:13

Глава Сбера Герман Греф назвал отрасли экономики, которые необходимо поддержать правительству. Своим мнением он поделился на деловом завтраке «Российская экономика – Новый курс. Приоритеты и альтернативы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это «наиболее мультипликативные отрасли, которые дают наибольшую налоговую базу и наибольшее количество рабочих мест и служат драйвером для развития других отраслей, например, туризм».

Кроме того, к отраслям, где нужна господдержка, относятся «стратегические, которые нужно развивать вне зависимости от мультипликативных и прочих эффектов, потому что эти отрасли являются абсолютными приоритетами для развития нашей страны и государства как такового», отметил Греф.

Третьим направлением он назвал инфраструктуру: транспорт, связь, энергетика, а также IT-сектор, который, по словам Грефа, сегодня можно отнести к инфраструктурному сектору.