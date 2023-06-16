Атомная подлодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые за 6 лет прибыла в Южную Корею

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые с октября 2017 года прибыла в Южную Корею в соответствии с положениями Вашингтонской декларации. Об этом в пятницу сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Речь идет о подводной лодке USS Michigan класса «Огайо», она прибыла на военно-морскую базу Пусана. Указывается, что субмарина может быть оснащена крылатыми ракетами «Томагавк». В апреле во время саммита в Вашингтоне президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден договорились увеличить частоту появления американских стратегических средств с целью сдерживания КНДР. В частности, США обещали направить атомные подводные лодки.