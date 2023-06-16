Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9% — Орешкин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за последний год справилась с инфляцией, сейчас она находится на уровне 2,9%. Об этом на традиционном завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Главный риск больших расходов — это инфляция. Главная задача, которую нам нужно ставить и решать, что сделать для того, чтобы инфляция не выросла, потому что с инфляцией за последний год мы справились очень удачно, у нас сейчас инфляций 2,9%», — сказал он.