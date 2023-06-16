Атака беспилотника, предварительно, вызвала пожар на складе в Курской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника, в результате которой ночью произошел пожар на складе предприятия «Бел-Поль» в Курском районе. Об этом в пятницу сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Ночью произошел пожар на территории „Бел-Поль“ в Курском районе. Предприятие — один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями. <…> Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», — написал глава региона.