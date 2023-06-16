На ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности, ведь враг действует нагло — Песков

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспрецедентные меры безопасности принимаются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), так как «враг действует нагло» и пытается нанести урон. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — сказал представитель Кремля.

Песков указал, что в этой связи возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi. «Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо», — посоветовал он.