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НОВОСТИ

Более 133 тыс. участников СВО имеют статус ветерана боевых действий — Минтруд РФ

12:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников специальной военной операции. Это дает им право на получение мер социальной поддержки, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Такое присвоение статуса идет уже сегодня. 133,5 тыс. участников СВО уже сегодня такой статус имеют», — сказала она.

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